Біотехнологічна компанія Moderna оголосила остаточні результати випробування ефективності своєї вакцини-кандидата на 30 000 чоловік: тільки 11 осіб після отримання вакцини захворіли COVID-19. У 185 осіб з групи плацебо розвинулися симптоми коронавірусу.

Про це пише журнал Science.

За даними компанії, ефективність вакцини-кандидата становить 94,1%.

Ще більш вражає те, що вакцина-кандидат Moderna мала 100% ефективність проти важкого перебігу захворювання. Серед вакцинованих не було важких випадків COVID-19, але в групі плацебо їх було 30.

Раніше повідомлялося, що Moderna збирається попросити Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) видати дозвіл на її вакцину, а також отримати аналогічне зелене світло від Європейського агентства з лікарських засобів.

Вакцина Moderna проти SARS-CoV-2, вірусу, що викликає COVID-19, заснована на новій технології, в якій використовується інформаційна РНК (мРНК) для кодування білка, що називається шипом, який досліджує поверхню патогена. Компанії Pfizer і BioNTech розробили аналогічну мРНК-вакцину проти COVID-19, а також повідомили про чудові результати з ефективністю у 95% за участю 45 000 чоловік. У цьому дослідженні було виявлено 170 випадків захворювання COVID-19, розвинулося тільки 10 важких випадків захворювання, з яких тільки одна людина була вакцинована.

Moderna і співробітники Pfizer/BioNTech кажуть, що їхні вакцини працюють приблизно однаково у всіх етнічних групах і незалежно від статі. Більше 7000 учасників дослідження Moderna були старше 65 років, і більше 5000 були молодше 65 років, але страждали захворюваннями, що підвищують ризик розвитку важкої форми COVID-19; в дослідженні також взяли участь більше 11 000 чоловік різних рас.

Moderna отримала 1 мільярд доларів від уряду США на розробку вакцини проти коронавірусу. Генеральний директор Moderna Стефан Бансел каже, що все федеральні гроші пішли на проведення клінічних випробувань.

У травні інвестори внесли 1,3 мільярда доларів, щоб допомогти молодій компанії, у якої немає продукції на ринку, побудувати потужності з виробництва вакцини.