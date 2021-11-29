Компанія з розробки та виготовлення вакцин Moderna планує випустити нову вакцину проти варіанту Omicron на початку 2022 року.

Про це повідомив очільник медичного департаменту виробника Пол Бертон у коментарі американському телеканалу CNBC.

Раніше сповіщалося, що фармацевтична компанія Moderna оголосила про розробку вакцини проти нещодавно виявленого штаму коронавірусу Omicron.

За словами Пола Бертора, вакцина зі зміненою формулою може бути доступною вже на початку 2022 року, але очікується великий попит на неї. Вона має забезпечити додатковий захист не тільки від наявних штамів та мутацій, але й від майбутніх потенційних мутацій та варіантів вірусу.

“Ми повинні дізнатися про здатність наявноі вакцини забезпечувати захист в найближчі пару тижнів, але чудова особливість вакцин MRNA, платформи Moderna в тому, що ми можемо рухатися дуже швидко. Якщо нам доведеться створити абсолютно нову вакцину, я думаю, що це станеться на початку 2022 року, потім вона буде доступна у великих кількостях”, — заявив він.

За словами Бертона, вакцини, що існують, можуть забезпечити повний захист від нового штаму.

Протягом кількох тижнів ВООЗ та виробники вакцин отримають повну інформацію щодо варіанту Omicron та зможуть оцінити доцільність виготовлення нових вакцин від коронавірусної хвороби.