Moderna почала випробування вакцини проти коронавірусу COVID-19 на дітях (KidCOVE). Всього буде щеплено 6750 дітей віком від 6 місяців до 11 років.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Клінічні випробування Moderna розділено на дві частини. У першій – тестують різні дози вакцини на дітях. Діти віком від 6 місяців до 1 року отримають по дві дози вакцини з інтервалом приблизно 28 днів. Діти віком від 2 до 11 років отримають по дві дози вакцини з інтервалом приблизно 28 днів.

Після цього медики зроблять висновки після першої дози вакцини і визначать – яка доза буде використана.

У другій – дослідження розширять. Проти коронавірусу планують прищепити дітей, яким дають сольовий розчин плацебо. Після другої ін’єкції за дітьми спостерігатимуть протягом 12 місяців.

“Це дослідження допоможе нам оцінити безпеку та імуногенність нашої вакцини проти COVID-19 для цієї групи”, – зазначили дослідники.

Дослідження проводиться у співпраці з Національним інститутом алергії та інфекційних захворювань при Національному інституті охорони здоров’я та Управлінні передових біомедичних досліджень і розробок Міністерства охорони здоров’я і соціальних служб США.

Moderna – не єдина вакцина проти коронавірусу, яка наразі тестується серед дітей. Також проводяться аналогічні дослідження вакцини Pfizer / BioNTech. Johnson & Johnson оголосила про плани дослідження вакцини серед підлітків у віці від 12 до 18 років.