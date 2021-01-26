Американська біотехнологічна група компаній Moderna запускає випробування нової вакцини проти мутованого штаму COVID-19, який з'явився в Південній Африці. Вакцини проти SARS-CoV-2 (COVID-19), що вже існують, менш ефективні для боротьби з новим штамом.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Лабораторні тести показують, що щеплення Moderna від COVID-19 діє проти мутації 501.V2, яка з’явилася в Південній Африці, а також проти штаму B.1.1.7, який був вперше виявлений у Великобританії. Але в компанії відзначають, що вакцина виробляла лише шосту частину антитіл у відповідь на мутований штам, виявлений в Південній Африці.

Виконавчий директор Moderna Стефан Бансель сказав, що компанія готується до “найгіршого сценарію”, хоча у нього “нуль побоювань” з приводу ефективності вакцини в найближчі місяці.

“Якщо щось потрібно зробити влітку, ми щось зробимо, але ми не можемо запізнитися. Ми не хочемо, щоб вірус переміг, ми хочемо, щоб перемогла людська раса”, – сказав він Financial Times.

Moderna – один з провідних виробників вакцин проти коронавируса, поряд з конкурентами з BioNTech / Pfizer і Оксфордським університетом / AstraZeneca. Вакцини Moderna використовуються в США, які закупили 200 мільйонів доз, країни ЄС замовили 160 мільйонів доз.

Великобританія замовила 17 мільйонів доз вакцини Moderna – вона повинна почати надходити вже навесні.

Нові штами коронавируса становлять потенційну проблему для фармацевтичних компаній. Moderna сподівається, що нова вакцина буде готова до осені, якщо знадобиться.

Технологія РНК-мессенджера вакцин Moderna може бути швидко адаптована для нових штамів.

Ще один провідний виробник вакцин Merck оголосив, що припиняє розробку вакцини проти COVID-19, так як два її кандидата не змогли викликати настільки ж сильні імунні реакції, як ті, які викликаються вже наявними щепленнями.

Johnson & Johnson, яка провела кілька випробувань своєї вакцини-кандидата в Південній Африці, на цьому тижні опублікує дані про третій фазі випробувань.

Вакцина BioNTech / Pfizer також працює проти виявленого в Великобританії штаму B.1.1.7, але не оголосила про результати випробувань проти варіанту вірусу, що з’явився в Південній Африці.

Група вчених з Південної Африки раніше заявила, що вакцини можуть бути менш ефективними проти штаму 501.V2, тому що він має додаткову мутацію в ключовий частини білка-шипа, який вірус використовує для проникнення в клітини людини.