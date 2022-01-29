Відповідне повідомлення з’явилось на сайті компанії.
Упродовж шести місяців після введення вакцини медики спостерігатимуть за їхнім станом та оцінюватимуть імунну відповідь.
Випробування планують завершити у травні 2023 року, але попередні результати можуть з’явитися раніше.
Вакцини від ВІЛ поки не дуже добре справляються зі своїм завданням: в доклінічних і клінічних випробуваннях експериментальні препарати зазнали невдачі. Найвищу ефективність у 30 % показала комбінація векторної вакцини з пептидною вакциною, клінічні випробування якої проходили в Таїланді.
- Moderna сподівається випустити на ринок комбіновану ревакцинацію проти COVID-19, грипу та респіраторно-синцитіальної інфекції.
- Нагадаємо, в Австрії дорослі, які невиліковно хворі або мають постійний виснажливий стан, можуть отримати допомогу у скоєнні самогубства. Цей закон прямо виключає асистоване самогубство для неповнолітніх або осіб з психічними розладами.
- У США Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів вперше схвалило ін’єкційний препарат Apretudе для профілактики ВІЛ-інфекції. Він розрахований на підлітків та дорослих вагою понад 35 кг.