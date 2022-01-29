Відповідне повідомлення з’явилось на сайті компанії.

Упродовж шести місяців після введення вакцини медики спостерігатимуть за їхнім станом та оцінюватимуть імунну відповідь.

Випробування планують завершити у травні 2023 року, але попередні результати можуть з’явитися раніше.

Вакцини від ВІЛ поки не дуже добре справляються зі своїм завданням: в доклінічних і клінічних випробуваннях експериментальні препарати зазнали невдачі. Найвищу ефективність у 30 % показала комбінація векторної вакцини з пептидною вакциною, клінічні випробування якої проходили в Таїланді.