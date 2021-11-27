Фармацевтична компанія Moderna оголосила про розробку вакцини проти нещодавно виявленого штаму коронавірусу Omicron.

Про це повідомляється на сайті компанії Moderna.

Штам Omicron включає мутації, які є у варіанті Delta. Крім того, новий штам відрізняється досить високою трансмісивністю.

“Комбінація мутацій є ризиком швидкого ослаблення природного та індукованого вакцинами імунітету… Вакцина Moderna COVID-19 (мРНК-1273) дозволена як бустерна для багатьох груп населення при дозі 50 мкг. Компанія зараз перевіряє здатність вже розробленої вакцини нейтралізувати штам Omicron. Дані очікуються в найближчі тижні”, – йдеться у заяві компанії.

З початку 2021 Moderna розробила комплексну стратегію, щоб передбачити нові варіанти проблем.

По-перше, Moderna вже протестувала бустер вищої дози мРНК-1273 (100 мкг) на здорових дорослих. Доза 100 мкг мРНК-1273 також нещодавно була вивчена Національними інститутами охорони здоров’я (NIH) у США та в цілому показала найвищі титри, що нейтралізують, проти можливих нових штамів SARS-CoV-2.

По-друге, Moderna вже вивчає у клініці два полівалентних бустери-кандидати, які були розроблені для запобігання мутаціям, як, наприклад, Omicron. Перший кандидат (мРНК-1273.211) включає кілька мутацій, що є у варіанті Omicron.

Другий полівалентний кандидат (мРНК-1273.213) включає багато мутацій, присутні у варіанті Omicron, які також були у варіантах Beta та Delta 2. Компанія завершила дослідження вакцини при рівні дози 100 мкг і також планує вивчити рівень дози 50 мкг на 584.

Moderna має намір прискорити тестування сироваток із завершених та продовжуваних досліджень полівалентних бустерів, щоб визначити, чи здатні вони забезпечити хороший нейтралізуючий захист від Omicron.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) заявила, що новий штам коронавірусу, виявлений у Південній Африці, “викликає занепокоєння” та назвала його Omicron.