Компанія Moderna останньою подала заявку на повне погодження вакцини проти коронавірусу COVID-19 в США. До цього вакцину можна було використовувати тільки в екстрених випадках.

Про це повідомляє американське видання The New York Times.

Конкуренти Moderna, Pfizer та BioNTech, подали аналогічні заявки ще кілька тижнів тому.

Схвалення заявки означає, що вакцина повністю безпечна та ефективна. Це підвищує рівень довіри до неї серед населення. Аби його отримання, Moderna повинна протягом кількох тижнів передавати дані щодо вакцинації та її результатів до Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів й медикаментів (FDA).

Виконавчий директор компанії Стефан Бансел сказав:

“Ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю з FDA та надалі передаватимемо дані нашого дослідження”.

Для екстреного використання вакцину Moderna схвалили ще в грудні. 151 мільйон американців отримали щеплення цією вакциною.

Після експерименту в компанії повідомили, що їх вакцина є ефективною для підлітків. В червні планується подати заявку на її схвалення для підлітків. В екстрених випадках її вже можна використовувати для вакцинації підлітків віком від 12 до 15 років.

Вакцина Moderna – двокомпонентна. Щеплення роблять з інтервалом в кілька тижнів.