Про це повідомляється на сайті Moderna.

Згідно з даними реєстрації випробувань, Moderna почала першу фазу клінічних випробувань вакцини, яку розробили на тій же платформі мРНК, що і її вакцина проти COVID-19. Під час тестувань буде перевірено безпеку вакцини і виміряно імунну відповідь.

Moderna ще в квітні повідомляла про останні етапи розробки вакцини у межах співпраці з Міжнародною ініціативою щодо розробки вакцини проти СНІДу (IAVI) і Фондом Білла і Мелінди Гейтс. У той час компанія обговорювала плани щодо тестування двох потенційних кандидатів-вакцин: мРНК-1 644 і мРНК-1574.

Раніше повідомлялося, що у випробуванні вакцини мРНК-+1644 візьмуть участь 56 здорових добровольців у віці від 18 до 50 років з негативним результатом тесту на ВІЛ.

В даний час існують високоефективні противірусні препарати, які можуть знищити більшість слідів ВІЛ у хворих людей, а також запобігти зараженню. Але у вірусу все ще є безліч варіантів, як залишитися жити в організмі. Це і здатність мутації частини своєї структури, що ускладнює розпізнавання ВІЛ-специфічних антитіл, які продукуються імунною системою.

Але вчені вже давно з’ясували, що деякі люди можуть виробляти широко нейтралізуючі антитіла до ВІЛ – антитіла, які можуть впливати на кілька штамів вірусу. Ці антитіла зосереджуються на стабільних частинах вірусу, які не сильно змінюються в процесі мутації.