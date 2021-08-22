Про це повідомляється на сайті Moderna.
Згідно з даними реєстрації випробувань, Moderna почала першу фазу клінічних випробувань вакцини, яку розробили на тій же платформі мРНК, що і її вакцина проти COVID-19. Під час тестувань буде перевірено безпеку вакцини і виміряно імунну відповідь.
Moderna ще в квітні повідомляла про останні етапи розробки вакцини у межах співпраці з Міжнародною ініціативою щодо розробки вакцини проти СНІДу (IAVI) і Фондом Білла і Мелінди Гейтс. У той час компанія обговорювала плани щодо тестування двох потенційних кандидатів-вакцин: мРНК-1 644 і мРНК-1574.
Раніше повідомлялося, що у випробуванні вакцини мРНК-+1644 візьмуть участь 56 здорових добровольців у віці від 18 до 50 років з негативним результатом тесту на ВІЛ.
В даний час існують високоефективні противірусні препарати, які можуть знищити більшість слідів ВІЛ у хворих людей, а також запобігти зараженню. Але у вірусу все ще є безліч варіантів, як залишитися жити в організмі. Це і здатність мутації частини своєї структури, що ускладнює розпізнавання ВІЛ-специфічних антитіл, які продукуються імунною системою.
Але вчені вже давно з’ясували, що деякі люди можуть виробляти широко нейтралізуючі антитіла до ВІЛ – антитіла, які можуть впливати на кілька штамів вірусу. Ці антитіла зосереджуються на стабільних частинах вірусу, які не сильно змінюються в процесі мутації.
- У грудні 2020 року повідомлялося, що американські вчені з Північної Кароліни провели масштабні клінічні випробування та заявили про прорив у профілактиці ВІЛ.
- 30 вересня у Каліфорнії (США) після рецидиву раку помер Тімоті Рей Браун, перша людина, що вилікувався від ВІЛ. Браун народився 11 березня 1966 року. Він став відомим як “берлінський пацієнт” після того, як поборов ВІЛ у 2007 році.