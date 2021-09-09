Компанія Moderna заявила про початок розроблення комбінованої вакцини проти коронавірусу та грипу. Тобто це свого роду бустер проти кількох респіраторних захворювань. Коли вона з'явиться на ринку — невідомо.

Про це повідомили на сайті компанії.

Нова вакцина замінить щорічне щеплення проти грипу та бустерне щеплення проти коронавірусу. Якщо експеримент виявиться вдалим, до цих двох компонентів можуть додати антитіла й проти інших респіраторно-синцитіальнаих вірусів (РСВ).

“На нашу думку, це чудова можливість, якщо ми зможемо вивести на ринок високоефективний щорічний бустер одразу проти кількох респіраторних захворювань”, – пояснив головний виконавчий директор Moderna Стефан Бансель.

Наразі в компанії проводять клінічні випробування вакцини проти РСВ серед людей похилого віку.

Після цього оголошення акції компанії Moderna виросли на 6,2%.