Про це повідомили на сайті компанії.
Нова вакцина замінить щорічне щеплення проти грипу та бустерне щеплення проти коронавірусу. Якщо експеримент виявиться вдалим, до цих двох компонентів можуть додати антитіла й проти інших респіраторно-синцитіальнаих вірусів (РСВ).
“На нашу думку, це чудова можливість, якщо ми зможемо вивести на ринок високоефективний щорічний бустер одразу проти кількох респіраторних захворювань”, – пояснив головний виконавчий директор Moderna Стефан Бансель.
Наразі в компанії проводять клінічні випробування вакцини проти РСВ серед людей похилого віку.
Після цього оголошення акції компанії Moderna виросли на 6,2%.
- Президент США Джо Байден планує 9 вересня звернутися до нації та оголосити про те, що всі федеральні службовці мають бути вакциновані проти коронавірусу без будь-яких винятків та альтернативних варіантів.