#Букви розповідають, що необхідно знати про цю вакцину.

Як працює мРНК-вакцина Moderna?

На сайті МОЗ України, присвяченому вакцинації проти COVID-19, зазначається, що вакцина Spikeva – це мРНК-вакцина, розроблена американською фармацевтичною кампанією Moderna.

Препарат внесено до списку вакцин для екстреного використання ВООЗ (Всесвітньою організацією охорони здоров’я), а також дозволено для екстреного використання у США, Великій Британії, Канаді, Євросоюзі тощо.

Вакцина зберігається у вигляді замороженої суспензії при температурі від –25 ºC до –15 ºC у багатодозовому флаконі. Флакони можна зберігати в холодильнику при температурі 2–8°C протягом 30 днів.

Вакцину вводять внутрішньом’язово. Для повноцінної імунізації необхідно отримати дві дози з інтервалом у 28 днів.

Вчені розробили вакцину Moderna за технологією мРНК. У її основі лежить частина генетичного коду вірусу. Її вкривають ліпідом, щоб він міг проникнути у клітини організму. Вакцина проникає у клітини та спонукає їх виробляти S-білок коронавірусу.

Цей процес спонукає імунну систему виробляти антитіла та T-клітини до коронавірусу, які негайно вступають у боротьбу з ним.

Ефективність вакцини Moderna

У грудні 2020 року компанія оцінювала ефективність своєї вакцини в 94,1% випадків. Проте розробники проводять постійні дослідження. В середині квітня виробник оновив дані ефективності після чергового етапу клінічних випробувань за участю понад 30 тисяч осіб.

“Дослідження фази III: оновлені випадки демонструють, що зберігається висока ефективність, у тому числі понад 90% проти випадків COVID-19 і понад 95% проти важких випадків COVID-19, з медіанною тривалістю спостереження близько 6 місяців після введення другої дози”, – йшлося у повідомленні компанії.

Побічні ефекти вакцини Moderna

Як і кожна вакцина, препарат Moderna має кілька характерних побічних реакцій:

біль в місці ін’єкції, набряк або почервоніння;

стомлюваність, головний біль, біль в суглобах і м’язах;

озноб, нудота і блювота;

підвищення температури.

Усі побічні ефекти зазвичай є легкими або помірними. Зазначається, що вони зникають через кілька днів після вакцинації.

Існує незначна ймовірність того, що вакцина може викликати тяжку алергічну реакцію. Зазвичай, це може статися в інтервалі від декількох хвилин до однієї години після введення дози.

Ознаки тяжкої алергічної реакції:

утруднене дихання;

набряк обличчя і горла;

пришвидшене серцебиття;

висип по всьому тілу;

запаморочення і слабкість.

Важливо, що за наявності важкої алергічної реакції пацієнту заборонено вводити другу дозу.

Moderna та проблеми із серцем

В кінці червня Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA) США додало попередження до інформаційних бюлетенів для пацієнтів, які вже отримали чи збираються отримати щеплення проти коронавірусу вакциною Moderna. Вона може спричинити проблеми з серцем.

Пізніше комітет з безпеки Європейського медичного регулятора (EMA) дійшов висновку, що міокардит і перикардит можуть виникати досить рідко після вакцинації проти коронавірусу препаратом Moderna.

Кардіологиня, докторка медичних наук, професорка внутрішньої медицини Катерина Амосова пояснила #Буквам, що ризики розвинення міокардиту та перикардиту в молодих людей після вакцинації справді існують.

Амосова наголосила, що причинно-наслідковий зв‘язок досі не встановлений регуляторами. Проте, за даними Ізраїлю, існує частота 1 на 3000-6000 вакцинованих чоловіків у віковій групі 16-24 років.

“Це рідкість, але є ризики. Визначення причинно-наслідкового зв’язку – це складний і доволі дразливий кейс. Люди сьогодні бояться щеплень, оскільки вакцини були винайдені дуже швидко. Існують побоювання, що у розробників було недостатньо часу на глобальні дослідження впливу препаратів на організм людини після його введення”, – додала професорка.

Вакцинація дітей вакциною Moderna

У травні компанія Moderna заявила, що її вакцина проти коронавірусу COVID-19 на 100% ефективна для дітей у віці від 12 до 17 років.

У більшості дітей з COVID-19 симптоми не проявляються або розвиваються слабо. Проте, діти як і раніше ризикують серйозно захворіти і можуть поширювати вірус. Широка вакцинація дітей у віці від 12 до 18 років може дозволити школам і літнім таборам США послабити заходи соціального дистанціювання, а також скасувати обов’язкове носіння масок.

Зазначається, що дослідники не виявили нових побічних ефектів. Найбільш частими з них були головний біль, втома, ломота в тілі і озноб.

24 липня Європейське агентство лікарських засобів (ЕМА) схвалило для екстреного застосування для дітей 12-17 років препарат Moderna.

В Україні наразі не планують вакцинувати дітей від 12 років.

Ефективність проти штамів коронавірусу

COVID-вакцина компанії Moderna здатна виробляти нейтралізувальні антитіла проти нових штамів коронавірусу, включаючи варіант Delta.

Відповідні дані зафіксовані в ході лабораторних досліджень, які проводили на сироватці крові восьми учасників, отриманої через тиждень після отримання другої дози вакцини.

Дослідники виявили, що вакцинація посприяла виробленню антитіл проти всіх штамів, включаючи додаткові бета-версії південноафриканського штаму та трьох варіанти, вперше виявлених в Індії.

Водночас аналіз показав помірне зменшення нейтралізувальних антитіл проти деяких нових варіантів, включаючи Delta, Kappa та Gamma.

Moderna та Україна

17 липня Сполучені Штати надіслали 2 мільйони доз вакцини проти COVID-19 Moderna до України через міжнародний механізм обміну вакцинами COVAX.

З 23 липня всі охочі українці можуть щепитися проти коронавірусу COVID-19 вакциною Spikevax Moderna.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявляв, що вакцина з цього постачання призначена для щеплення організованих колективів та професійних груп із попередніх етапів вакцинації.

Оскільки мРНК-вакцина, розроблена компанією Moderna, схвалена Всесвітньої організацією охорони здоров’я для екстреного застосування, після повного курсу щеплення нею також можна буде отримати міжнародний сертифікат про проведення вакцинації.

Як записатися на вакцинацію препаратом Moderna?

Отримати щеплення вакциною Spikevax Moderna можуть всі охочі від 18 років.

Для того, щоб записатися на щеплення, потрібно зареєструватися онлайн на сервісі за наступним посиланням. Для цього вам потрібно вибрати бригаду, яка робить щеплення обраною вами вакциною, та вільний часовий слот.

Так само через цей ресурс можна дивитись наявність вакцини та вільні слоти й у пунктах вакцинації при поліклініках та лікарнях. В описі пункту вакцинації зазначають, яка вакцина у наявності.