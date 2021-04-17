Американська біотехнологічна компанія Moderna в другому кварталі 2021 року скоротить поставки своєї вакцини проти коронавірусу COVID-19 до низки країн, включно з Канадою та Великою Британією.

Про це, зокрема, повідомляють американський телеканал CNN та агентство Bloomberg із посиланням на заяву компанії.

Зазначається, що таке рішення було прийняте через проблеми з ланцюгами постачання.

Moderna, яка співпрацює зі швейцарським партнером – компанією Lonza Group AG, щоб забезпечити вакциною Європу, пояснює скорочення поставок більш повільним нарощуванням виробничих потужностей, ніж очікувалося.

Варто зазначити, що Moderna має власний завод у штаті Массачусетс, який забезпечує постачання вакцин для США.

“Беручи до уваги поточну пропозицію, попит і розподіл, Moderna вноситиме корективи в очікувані обсяги поставок у другому кварталі до низки країн, включно з Канадою та Великою Британією”, — заявили в компанії.

“Траєкторія нарощування виробництва вакцин не є лінійною, і, попри всі зусилля, спостерігається дефіцит раніше розрахованих доз. Виробництво вакцин – це дуже складний процес. Вплинула низка факторів, у тому числі ті, що стосуються людських і матеріальних ресурсів “, – пояснили в Moderna.

У компанії не уточнили, наскільки великим буде це скорочення поставок і як швидко вдасться виправити ситуацію.

За даними Bloomberg, поставки до Великої Британії будуть скорочені з цього місяця. Загалом ця країна закупила 17 мільйонів доз Moderna.

Що стосується Канади, то поставки будуть скорочені приблизно вдвічі: країна отримає 650 тисяч доз до кінця квітня замість спочатку запланованих 1,2 млн. Ще 2 мільйони доз, які Канада мала отримати до кінця червня, можуть бути доставлені лише до кінця вересня.