Американський виробник вакцини від коронавірусу Moderna заявив про 94,5% ефективності на третій стадії випробування.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

“Незалежна Рада з контролю за безпекою даних дослідження фази 3 мРНК-1273, кандидата на вакцину проти COVID-19, повідомила Moderna, що випробування відповідало статистичним критеріям, попередньо визначеним у протоколі дослідження щодо ефективності, з ефективністю вакцини 94,5%”, – йдеться в повідомленні.

У дослідженні взяли участь понад 30 000 учасників у США. Його проводили у співпраці з Національним інститутом алергії та інфекційних хвороб (NIAID), частиною Національного інституту охорони здоров’я (NIH) та Біомедичним Органом перспективних досліджень та розробок (BARDA), який є частиною Кабінету помічника секретаря з питань готовності та реагування Міністерства охорони здоров’я та соціальних служб США.

Перший проміжний аналіз включав 95 учасників із підтвердженими випадками COVID-19, серед яких 15 літніх людей (віком від 65 років) та 20 учасників, які визнали себе представниками різних спільнот (включаючи 12 латиноамериканців або латиноамериканців X, чотирьох темношкірих або афроамериканців, 3 азіатських американців та 1 багаторасового).

Moderna має намір подати на отримання дозволу на екстрене використання до Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) найближчими тижнями.

“Це ключовий момент у розробці нашого кандидата на вакцину проти COVID-19. З початку січня ми переслідували цей вірус з метою захистити якомога більше людей по всьому світу. Протягом усього часу ми знали, що кожен день важливий. Цей позитивний проміжний аналіз нашого дослідження фази 3 дав нам перше клінічне підтвердження того, що наша вакцина може запобігти захворюванню на COVID-19, включаючи важкі захворювання”, – заявив Стефан Бансель, головний виконавчий директор Moderna.

Модерна також планує подавати заявки на отримання дозволів до глобальних регуляторних органів.