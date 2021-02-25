Американська компанія Moderna оголосила, що розробила оновлену версію своєї вакцини проти COVID-19, спрямовану на боротьбу з південноафриканським штамом коронавірусу.

Про це йдеться в заяві компанії.

Перші дози вже відправлені до Національного інституту здоров’я США для клінічного дослідження.

Нова вакцина, яка отримала назву mRNA-1273.351, буде оцінюватися як бустерна вакцина для людей, які вже були вакциновані проти коронавірусу, і також як первинна вакцина для тих, хто не хворів і ще не був вакцинований.

Крім того, компанія заявила, що перевіряє, чи може третя, більш низька доза її нинішньої вакцини підвищити імунітет проти нових штамів коронавірусу. Деякі учасники дослідження вже отримують треті дози.

У понеділок Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США випустило нове керівництво для виробників вакцин проти коронавірусу. Агентство рекомендувало використовувати дані клінічних досліджень імуногенності для підтримки будь-яких змін або оновлень вакцин. Такі дослідження займуть менше часу, ніж великомасштабні клінічні випробування.

“Ми швидко переходимо до тестування оновлень вакцин, які стосуються нових варіантів вірусу. Moderna прагне вносити стільки оновлень, скільки буде потрібно для взяття пандемії під контроль”, – заявив генеральний директор Moderna Стефан Бансель.

Компанія поки не повідомила, скільки триватимуть дослідження, і коли нова вакцина буде доступна.