Компанія Moderna заявила, що хакерам вдалося отримати доступ до документів про вакцину проти COVID-19.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Інформацію про несанкціонований доступ хакерів до її даних компанія отримала від Європейського агентства з лікарських засобів (EMA). У розпорядженні даної структури були документи, пов’язані із попередніми переговорами щодо препарату-кандидата на вакцину проти COVID-19 розробки Moderna Inc. Саме цю інформацію отримали зловмисники.

У Moderna заявили, що вкрадені хакерами документи не включали ніякої інформації, що ідентифікує окремих учасників дослідження.

Раніше EMA повідомила, що піддалася кібератаці, в результаті якої хакери отримали доступ до документів, пов’язаних з розробкою вакцини проти COVID-19 компаніями Pfizer Inc і BioNTech.