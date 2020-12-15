Про це повідомляє агентство Reuters.
Інформацію про несанкціонований доступ хакерів до її даних компанія отримала від Європейського агентства з лікарських засобів (EMA). У розпорядженні даної структури були документи, пов’язані із попередніми переговорами щодо препарату-кандидата на вакцину проти COVID-19 розробки Moderna Inc. Саме цю інформацію отримали зловмисники.
У Moderna заявили, що вкрадені хакерами документи не включали ніякої інформації, що ідентифікує окремих учасників дослідження.
Раніше EMA повідомила, що піддалася кібератаці, в результаті якої хакери отримали доступ до документів, пов’язаних з розробкою вакцини проти COVID-19 компаніями Pfizer Inc і BioNTech.
- У четвер, 10 грудня, фармацевтична компанія Moderna вперше ввела дозу своєї вакцини проти коронавірусу добровольцю з категорії підлітків.