Про це заявили розробники вакцини, інформує міжнародне агентство Reuters.

Зазначається, що відповідні дані зафіксовані в ході лабораторних досліджень, які проводили на сироватці крові восьми учасників, отриманої через тиждень після отримання другої дози вакцини.

Дослідники виявили, що вакцинація посприяла виробленню антитіл проти всіх штамів, включаючи додаткові бета-версії південноафриканського штаму та трьох варіанти, вперше виявлених в Індії.

Водночас аналіз показав помірне зменшення нейтралізувальних антитіл проти деяких нових варіантів, включаючи Delta, Kappa та Gamma.

“Ці нові дані підбадьорюють і підкріплюють нашу віру в те, що вакцина Moderna проти COVID-19 повинна залишатися захистом проти нових виявлених варіантів”, – заявив очільник Moderna Стефан Бансель.

ДОВІДКА. Delta – це новий штам коронавірусу COVID-19, який вже виявлено в понад 90 країнах світу. Він поширений у Республіці Індія, Російській Федерації, Португалії та Великій Британії. Цей штам контагіозніший (заразніший), ніж раніше відомі варіанти, а також збільшує ризик потреби інтенсивного лікування. Потреба в ушпиталенні виникає вдвоє частіше, ніж при інфікуванні звичайним штамом COVID-19.

На початку травня Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) класифікувала штам коронавірусу, вперше виявлений в Індії, як “варіант, що викликає глобальне занепокоєння”.

Також головний науковий співробітник Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Сумʼя Свамінатан заявила, що вперше виявлений в Індії штам коронавірусу COVID-19 “Дельта” (Delta) стає домінівним у світі.