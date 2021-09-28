Цьогоріч НЕК "Укренерго" оприлюднила "План розвитку системи передачі на 2022-2031 роки". Він був створений, враховуючи всі вимоги енергетичної безпеки та потреб ринку.

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Масштаб робіт, закладених планом, передбачає збільшення потужності трансформаторних підстанцій на 12,5 тис. МВА, реконструкцію 61 підстанції, створення понад 3.2 тисяч км ЛЕП напругою 220-750 кВ і реконструкцію 1547 км ПЛ 220-330 кВ. На фінансування проєкту планують витратити понад 66 мільярдів грн.

Документ створений з урахуванням прогнозу розвитку енергетики, який був зроблений проєктом Звіту з оцінки відповідності (достатності) генерувальних потужностей 2020 року і положень Енергетичної стратегії України до 2035 року.

У ході реалізації заходів, будуть проведені реконструкції підстанцій, будівництво повітряних ліній та інших об’єктів, здатних збільшити потужність і поліпшити якість роботи певних енерговузлів. Йдеться про: будівництво ПС 330 кВ “Слобожанська” потужністю 400 МВА з заходами ПЛ 330 кВ, реконструкцію 60 км ПЛ 500 кВ “Донська” — “Донбаська” (на ділянці “Кремінська” — “Донбаська”), реконструкцію відкритих розподільчих пристроїв 110 і 220 кВ ПС 220 кВ “Ювілейна”, будівництво ПЛ 330 кВ “Курахівська ТЕС” — “Білицька”, будівництво ПЛ 330 кВ “Куп’янськ” — “Кремінська”.

Окрім вищевказаних планів, згідно з документом будуть реалізована й інші плани, ціль яких — забезпечити посилення потужності генерації, підвищити якість роботи окремих енерговузлів і систем технологічного управління. Мова йде про:

реконструкція відкритих розподільних пристроїв на ПС 750 кВ “Запорізька” та “Дніпровська” зі встановленням автотрансформаторів;

будівництво ПЛ 330 кВ “Нововолинськ” — “Яворів” з реконструкцією ПС 330 кВ “Нововолинськ” і “Яворів”;

будівництво ПС 330 кВ “Західна” та “Східна” із заходами ПЛ 330 кВ “Київська ТЕЦ-5” — “Броварська”;

будівництво ПЛ 330 кВ “Західноукраїнська” — “Богородчани” з реконструкцією ПС 330 кВ “Богородчани” та ПС 750 кВ “Західноукраїнська”, яким займається Структум.



Проєктом передбачено будівництво нової лінії електропередачі 330 кВ ЗУ — Богородчани, яка знаходиться на території Жидачівського району Львівської області, Рогатинського та Галицького районів Івано-Франківської області, що дозволить забезпечити безаварійну та безперебійну роботу електричних мереж регіону.

Для підключення новозбудованої ПЛ будуть виконані роботи зі встановлення необхідного обладнання на ПС 750 кВ “Західноукраїнська” та ПС 330 кВ “Богородчани”.