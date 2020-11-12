Кухня - особливе місце в будинку. Тут завжди киплять пристрасті, створюються кулінарні шедеври, зберігається велика кількість предметів. Приміщення повинно бути функціональним, ергономічним, але при цьому залишатися просторим.

Кухня – особливе місце в будинку. Тут завжди киплять пристрасті, створюються кулінарні шедеври, зберігається велика кількість предметів. Приміщення повинно бути функціональним, ергономічним, але при цьому залишатися просторим. Маленька площа – не привід відмовлятися від втілення оригінальних ідей і дизайнерських задумів. У створенні функціональної, зручною кухні допоможе модульний гарнітур. Якими перевагами володіє такою вид меблів? Розбираємося.

Вигідно, зручно, функціонально

Модульні кухні – універсальне рішення для просторих і малогабаритних приміщень. Це конструктор, з якого кожен може створити гарнітур під розміри і стиль приміщення. Оформлення кухні – повністю під вашим контролем. Ви самі вибираєте тип і кількість елементів для створення цілісного, функціонального і місткого комплекту. Ключові переваги такого рішення:

різноманітність кольорів і стилістичних оформлень;

можливість підбору будь-якій комбінації з підлогових і навісних модулів для раціонального використання простору;

простота монтажу;

мобільність блоків і легкість в оновленні інтер’єру за допомогою зміни фасадів;

ціна, яка нижча за вартість гарнітура, виконаного на замовлення.

Модульна конструкція легко розбирається і збирається. При переїзді ви можете забрати гарнітур з собою, при необхідності доповнити його новими блоками, щоб створити функціональний і просторе приміщення на новому місці. За допомогою модульної кухні ви раціонально використовуєте кожен сантиметр, що дуже важливо в малогабаритному просторі.

Модульні кухні в “Дубок”: різноманітність рішень і вигідні умови співпраці

Інтернет-магазин меблів Dybok пропонує величезний вибір меблевих конструкцій в різних колірних і стилістичних рішеннях. На сайті компанії можна ознайомитися з асортиментом модульних гарнітурів для кухні від кращих виробників: “Світ Меблів”, MebelStar, VIP-Master, “БМФ”. Різноманітність кольорів дозволить підібрати комплект для створення в приміщенні потрібного настрою, яскравого і барвистого або спокійного, умиротворення.

Компанія “Дубок” гарантує якість продукції, пропонує вигідні умови кредитування. Продаж супроводжується безкоштовною доставкою по країні. Конструкції упаковуються в дерев’яну обрешітку, щоб виключити ризик пошкоджень в процесі транспортування. Кожна модель – відображення функціональності і ергономіки, стильного дизайну і сучасних тенденцій в облаштуванні кухні.