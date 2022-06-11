Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко у Telegram.
Днями в мерії отримали від містян інформацію про початок будівельних робіт в проміжку між ринком “Азовський” та будівлею колишнього супермаркету OBI. Пізніше, окупаційна “влада” почала анонси, що це будівництво “модульних будинків для безхатніх маріупольців”.
Згодом радник перевірив ці повідомлення від декількох джерел з оточення окупаційної влади Маріуполя та Маріупольського району та виявив:
- Окупаційна “влада” планує будівництво багатоквартирних будинків за технологією, схожою за будівництвом торговельних центрів типу “Метро”.
- Поруч окупанти готують лінію оборони.
- Таке розташування фортифікацій унеможливлює завдавання ударів української артилерії по укріпленнях росіян.
- Нагадаємо, що російські загарбники у терміновому порядку готуються до відкриття інфекційного відділення на базі лікарні швидкої медичної допомоги (ЛШМД) через спалах холери.
- Адже епідемічна ситуація в Маріуполі погіршується щоденно. Найближчим часом у місті можуть виникати спалахи дизентерії та холери.