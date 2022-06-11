Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко у Telegram.

Днями в мерії отримали від містян інформацію про початок будівельних робіт в проміжку між ринком “Азовський” та будівлею колишнього супермаркету OBI. Пізніше, окупаційна “влада” почала анонси, що це будівництво “модульних будинків для безхатніх маріупольців”.

Згодом радник перевірив ці повідомлення від декількох джерел з оточення окупаційної влади Маріуполя та Маріупольського району та виявив:

  • Окупаційна “влада” планує будівництво багатоквартирних будинків за технологією, схожою за будівництвом торговельних центрів типу “Метро”.
  • Поруч окупанти готують лінію оборони.
  • Таке розташування фортифікацій унеможливлює завдавання ударів української артилерії по укріпленнях росіян.