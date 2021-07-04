Moet Hennessy почне маркувати свій напій як "ігристе вино" на пляшках, що призначені для експорту до Росії, аби відновити поставки в цю країну.

Про це повідомляє американське видання Bloomberg.

Новий російський закон виключає використання поняття “шампанське”, якщо йдеться не про “російське шампанське”, виготовлене в цій країні. Це суперечить європейську законодавству щодо охорони географічних бренди від підробки. Зокрема, “шампанське” має застосовуватися тільки до продукту, який було виготовлено з винограду, що росте у французькому регіоні Шампань.

Зміна в російському законодавстві призвела до тимчасового припинення поставок продукції Moet Hennessy. Аби відновити постачання, Moet Hennessy змінить етикетки, включивши згадку про “ігристе вино” і прибравши “шампанське” на пляшках, що поставлятимуться до Росії.

Відповідно до європейського законодавства саме назва “шампанське” має застосовуватися до продукції бренду. Компанія Moët & Chandon, яка пізніше злилася з Hennessy, а потім — з Louis Vuitton, починала свою історію у 1740-х роках саме як постачальник вина з Шампаня до Парижа. Через століття із введенням поняття марочного шампанського Moët почав виготовляти таке вино. Сьогодні бренд має королівський дозвіл як постачальник шампанського королеві Великої Британії Єлизавети II.