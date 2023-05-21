Поблизу Ботанічного саду на Печерську знаходиться чотириповерховий будинок з паркінгом, який належить співачці Наталії Могилевській. Артистка звела його попри заборону: у тій місцевості дозволено будівництво лише одноповерхових садиб.

Джерело: видання “Телеграф”, з посиланням на коментарі Департаменту містобудування та архітектури КМДА.

Як повідомляється, у 2000 році дану земельну ділянку було передано у приватну власність фізособі Даниленку О. А. “для будівництва, експлуатації та обслуговування житлового будинку і господарських будівель”.

Проте незадовго до Євро 2012 у цій місцевості розпочалося будіництво дому на гроші партнера Могилевської по естрадному бізнесу Бориса Бронштейна (чоловіка рідної сестри співачки). Спочатку соціальними мережами ширилася інформацію, що там буде готель, натомість звели багатоповерхівку.

Зазначено, що земельна ділянка на вулиці Мічуріна, 61 належить до охоронної зони. У мерії назвали низку причин, чому поверхова забудова на цій місцевості заборонена. Відтак, ділянка знаходиться в зсувонебезпечній території (будівлі може загрожувати руйнування чи зсув у провалля); в зоні регулювання забудови до 15 м (поруч Національний Ботанічний сад ім. М.М.Гришка НАН України); в території пам’ятки ландшафту – Історичний ландшафт Київських гір і долини р. Дніпра; в зоні регулювання забудови (пам’ятка Історичний ландшафт Київських гір та долини р. Дніпро) до 15 м; в зоні охорони пам’ятки ландшафту, історії місцевого значення “Історичний ландшафт Київський гір та долини р. Дніпро”; в зоні охоронюваного ландшафту; в Центральній планувальній зоні та в Історичному ареалі населених місць.

“Розміщення багатоквартирних (секційних) будинків в кварталах садибної забудови не допускається”, – вказано у відповіді Департаменту архітектури.

Окрім 10 соток землі, Могилевська має у своєму володінні квартиру у цьому “клубному будинку на Мічуріна” і три гаражи. За даними кадастрової карти, будівля займає частину землі за адресою Мічуріна, 63. Останньою володіє Світлана Білоножко, народна артистка України.

Водночас за 3 хвилини від ділянки Могилевської можна дійти на Землянську 10а, де на 10 сотках землі знаходиться міська садиба Павла Лебедя прощею понад 500 кв.м.