Про це вона заявила під час прямого ефіру в Instagram, повідомляють #Букви.

Так, конгресвумен повідомила про свою травму, звинувативши республіканців, які не визнають свою провину в організації заворушень у Капітолії, у використанні “тактики зловживань”.

“Я пережила сексуальне насильство, про це знають лише декілька людей у моєму житті. Якщо у вас був жорстокий батько або хтось, хто ображав вас словесно, чи ви пережили насильство, часом травми накладаються одна на одну. Саме визнання факту — вже величезний крок. Моя історія не єдина. Однак є люди, які просто намагаються переконати нас рухатися далі, використовують ту ж тактику, що й будь-який інший кривдник, який каже нам все забути. Це неправильно”, — наголосила Окасіо-Кортес.

Крім цього, конгресвумен закликала притягнути до відповідальності усіх членів Конгресу, які перешкоджали затвердженню результатів виборів президента США та підтримували дії сенаторів Теда Круза і Джошуа Хоулі.

“Йдеться не про помсту. Це про безпеку. Ми не можемо почуватися в безпеці з людьми, що посідають керівні посади, які готові піддавати ризику життя інших. Вони готові зробити все, щоб набрати політичні бали”, — додала конгресвумен.

Окасіо-Кортес зізналася, що заворушення у Капітолії негативно вплинули на її вразливий стан після пережитого сексуального насилля. Вона ховалася від розлюченого натовпу у вбиральні кабінету конгресвумен Кеті Портер. Жінка згадує, що того дня понад 5 годин переховувалася та боялася за своє життя.

Раптом у двері почав стукати невідомий чоловік та гучно питати: “Де вона?”. Конгресвумен заявила, що тоді готувалася до найгіршого та боялася, що її вб’ють. Вже потім вона здогадалася, що це був офіцер поліції, який організовував евакуацію членів Конгресу.

“Я не почувалася в безпеці під час всього цього хаосу 6 січня. Я боялася за своє життя”, — сказала вона.

AOC recounting her horrifying experience hiding in her office during the insurrection.

“I thought I was going to die…I have never been quieter in my entire life.” pic.twitter.com/t2P6FU3mFU

— Justice Democrats (@justicedems) February 2, 2021