Боксер Олександр Усик записав відеозвернення, в якому відповів на виклик борця вільного стилю Богдана Грицая і тим, хто критикує його за зйомки в російському кіно.

Відповідне відео опубліковано в Instagram-акаунті Усика.

Як повідомлялося раніше, Грицай розкритикував Усика за його відеоролики, в яких боксер поводиться як “фахівець у всьому”, коментуючи навіть питання історії, політики, коронавірусу, богослов’я і декомунізації.

Грицай заявив, що не Усику вирішувати, “чий Крим”, та “що писати і говорити українцям”. Також боєць викликав Усика на бій без правил, відреагувавши на ролик боксера, в якому він б’є вигаданого критика.

Усик у відповідь заявив, що виклик Гріцая — не єдиний, і він готовий прийняти його за певних умов.

“Я не задля цього багато років вставав рано вранці, недоїдав, недопивав або відчував ще якісь труднощі, щоб кожному з вас давати згоду на поєдинок. Якщо ви хочете себе проявити, і ви побачили в моїх роликах якийсь виклик, то я, як джентльмен, сповідую правила. Так, я сповідую правила, боксую за правилами, живу за правилами. Милості прошу на ринг. Треба домовитися, де і коли ми будемо боксувати, і на яких умовах. Бої без правил — це не моя стихія. Хоча і в ній можна спробувати “, — сказав боксер.

Усик уточнив, що задля того, щоб отримати його згоду на бій, противник матиме пройти медогляд та бути відібраний з числа тих, кому лікарі дозволили вийти на ринг.

“Хочете — ставайте в чергу. Тому що я довго йшов до того, щоб завойовувати титули для своєї країни”, — наголосив він.