Відповідне відео опубліковано в Instagram-акаунті Усика.
Як повідомлялося раніше, Грицай розкритикував Усика за його відеоролики, в яких боксер поводиться як “фахівець у всьому”, коментуючи навіть питання історії, політики, коронавірусу, богослов’я і декомунізації.
Грицай заявив, що не Усику вирішувати, “чий Крим”, та “що писати і говорити українцям”. Також боєць викликав Усика на бій без правил, відреагувавши на ролик боксера, в якому він б’є вигаданого критика.
Усик у відповідь заявив, що виклик Гріцая — не єдиний, і він готовий прийняти його за певних умов.
“Я не задля цього багато років вставав рано вранці, недоїдав, недопивав або відчував ще якісь труднощі, щоб кожному з вас давати згоду на поєдинок. Якщо ви хочете себе проявити, і ви побачили в моїх роликах якийсь виклик, то я, як джентльмен, сповідую правила. Так, я сповідую правила, боксую за правилами, живу за правилами. Милості прошу на ринг. Треба домовитися, де і коли ми будемо боксувати, і на яких умовах. Бої без правил — це не моя стихія. Хоча і в ній можна спробувати “, — сказав боксер.
Усик уточнив, що задля того, щоб отримати його згоду на бій, противник матиме пройти медогляд та бути відібраний з числа тих, кому лікарі дозволили вийти на ринг.
“Хочете — ставайте в чергу. Тому що я довго йшов до того, щоб завойовувати титули для своєї країни”, — наголосив він.
«Моя країна — Україна, ви мене не виженете», – Усик прокоментував свої зйомки у фільмі РПЦ МП + відреагував на виклик українського борця Богдана Грицая. Битися, готовий, але тільки по боксу, але й то не точно. А бажаючим треба ставати в чергу. А взагалі: "не розділяйте людей. Телеканали, не висмикуйте з контексту, не розділяйте народ. Не розділяйте український народ. Ми — українці, ми не малороси, ми не сепаратисти, ми там ще якісь слова…" (с)
Gepostet von Букви am Montag, 11. Mai 2020
Крім цього, Усик відповів тим, хто критикує його за зйомки в російському пропагандистському фільмі.
“У кіно показано те, як Бог змінив моє життя. І життя тих учасників, які знімалися в цьому фільмі. Я можу зніматися в яких завгодно фільмах, де завгодно. Ми ж демократична держава”, — зазначив він.
Він пояснив, що не міг відповісти на критику раніше, тому що святкував “75-річчя великої перемоги над фашизмом”.
Також Усик заявив, що “живе за правилами і не розділяє народ” України, а його критики займаються саме цим.
“Моя країна — Україна. Я тут живу. Я тут народився, тут виріс. Якби я хотів кудись поїхати, то я б це вже давно зробив. Я не хочу нікуди їхати. І ви мене звідси не виженете. Тому що це моя країна. Не розділяйте людей. Телеканали, не висмикуйте з контексту, не розділяйте народ. Не розділяйте український народ. Ми — українці, ми не малороси, ми не сепаратисти, ми там ще якісь слова… У мене в паспорті написано “українець”. […] Для мене вся територія України — це українці. Для мене немає “бандерівців”, “москалів”, або ще кого-то. Для мене українець — це є українцем. І неважливо, на якій території він живе: у Львові, в Криму, в Донецьку, в Одесі”, — додав спортсмен.
Підводячи підсумки, Усик порівняв ситуацію в країні з мультфільмом “Тролі 2”, наголосивши, що “в кінці все об’єднуються, що і нас чекає”.
- Раніше українські боксери Василь Ломаченко та Олександр Усик разом з російськими боксерами знялися в документальному фільмі “Здрастуй, брат, Христос Воскрес!”.