Про це повідомила пресслужба МОК.
Зокрема, перші віртуальні Олімпійські ігри мають відбутися з 13 травня по 23 червня.
У них будуть включені бейсбол, велоспорт, веслування, вітрильний спорт і автоспорт.
Змагатися учасники будуть в наступних іграх:
- Всесвітня конфедерація бейсбольного софтболу (WBSC) – eBaseball Powerful Pro Baseball 2020 (Konami).
- Міжнародний союз велосипедистів (UCI) – Zwift (Zwift Inc.).
- Міжнародна федерація вітрильного спорту (World Sailing) – Virtual Regatta (Virtual Regatta SAS).
- Міжнародна автомобільна федерація (FIA) – Gran Turismo Sport (Sony).
- Світова академічне веслування – відкритий формат.
Зазначається, що віртуальна серія ігор допоможе популяризувати олімпійський рух і цінності серед молоді.
- У березні організатори Ігор оголосили, що Олімпіада пройде без уболівальників з інших країн.