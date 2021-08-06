Міжнародний олімпійський комітет (МОК) позбавив акредитації на Олімпійських іграх у Токіо (Японія) двох білоруських тренерів, які причетні до інциденту з легкоатлеткою Христиною Тимановською.

Відповідна заява оприлюднена в офіційному Twitter-акаунті МОК.

Як відомо, Тимановська мала виступити на Олімпіаді на дистанціях 100 і 200 м. Однак через відсутність необхідної кількості допінг-проб від участі в естафеті 4х400 м відсторонили двох білоруських легкоатлеток. І тоді керівництво білоруської нацзбірної вирішило залучити до естафети Тимановську.

Дівчина публічно розкритикувала це рішення у соцмережах. Після цього Тимановську намагалися насильно повернути до Білорусі.

У заяві МОК зазначається, що через інцидент із спортсменкою головний тренер легкоатлетичної збірної Білорусі Юрій Моїсевич та представник команди Артур Шумак повинні залишити Олімпійське селище. Вони позбавлені акредитації.

“У справі Христини Тимановської була створена дисциплінарна комісія МОК для з’ясування обставин інциденту та ролей, які виконували тренери Артур Шумак та Юрій Моїсевич. В інтересах добробуту атлетів Національного олімпійського комітету Білорусі, які все ще перебувають у Токіо, МОК учора ввечері тимчасово скасував акредитацію двох тренерів. Цих двох тренерів попросили негайно залишити Олімпійське селище – і вони це зробили. Їм дадуть можливість висловитися”, – йдеться в заяві МОК.

Як інформує міжнародне агентство Reuters, саме Шумак і Моїсевич причетні до спроби насильного вивезення Тимановської до Білорусі.

За словами самої Тимановської, вказані тренери сказали їй, що наказ відправити її додому надійшов із “найвищого рівня” в Білорусі (про це спортсменка повідомила в ексклюзивному коментарі Reuters).

У НОК Білорусі підтвердили інформацію про позбавлення акредитації тренерів Моїсевича та Шумака. У пресслужбі уточнили, що найближчим часом тренери повернуться в Мінськ, проте вони “залишають за собою право оскаржити” рішення Міжнародного олімпійського комітету.