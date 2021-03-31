Міжнародний олімпійський комітет (МОК) представив логотип зимової Олімпіади 2026 року, яка пройде в Італії.

Про це повідомляється на сайті МОК.

Вперше в історії логотип Олімпіади вибирали за допомогою всенародного онлайн-голосування.

У фіналі боролися дві емблеми: Dado і Futura. У голосуванні брала участь 871 тисяча осіб. 74% з них вибрали емблему Futura.

На емблемі зображено число 26 сірого кольору, розташоване над п’ятьма олімпійськими кільцями.

“Логотип натхненний темами спорту, солідарності та сталого розвитку і зображає фундаментальні цінності Олімпійських і Паралімпійських зимових ігор”, – говорить глава координаційної комісії МОК з Олімпійських ігор-2026 Сарі Ессайя.

The voting has ended! ‘Logo Futura’ is the winning design for the @milanocortina26 Winter Olympic Games and Paralympic Games emblem!#StrongerTogether @Paralympics — Olympics (@Olympics) March 30, 2021

Зимові Олімпійські ігри у 2026 році пройдуть з 6 по 26 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо.