Про це повідомляється на сайті МОК.

Вперше в історії логотип Олімпіади вибирали за допомогою всенародного онлайн-голосування.

У фіналі боролися дві емблеми: Dado і Futura. У голосуванні брала участь 871 тисяча осіб. 74% з них вибрали емблему Futura.

На емблемі зображено число 26 сірого кольору, розташоване над п’ятьма олімпійськими кільцями.

The voting has ended! ‘Logo Futura’ is the winning design for the @milanocortina26 Winter Olympic Games and Paralympic Games emblem!#StrongerTogether @Paralympics

— Olympics (@Olympics) March 30, 2021