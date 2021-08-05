Міжнародний олімпійський комітет (МОК) розбиратиметься з негативною риторикою в бік ЛГБТК+ на російському телебаченні. Зокрема, телеведучі вживали такі слова, як "гидота" та "збочення".

Про це повідомило ВВС, яке й подало заяву до МОК.

У відповідь представники МОК пояснили, що звернуться до офіційного російського мовника, аби “висловити свою стурбованість”.

“Ми зв’язалися з нашим партнером по мовленню в Росії, щоб прояснити ситуацію та наголосити на основоположних принципах Олімпійської хартії, ми вживаємо відповідних заходів. Ми вітаємо те, що Токіо-2020 включив різноманітність та інклюзивність в модель Олімпійських ігор”, – йдеться у заяві МОК.

Негативні коментарі в бік представників ЛГБТК+ на Олімпіаді лунали в ефірах програм “Час показу” та “60 хвилин” на таких російських телеканалах, як “Перший канал” та “Росія-1”. Зокрема, ведучі послуговувались мовою ворожнечі щодо першої на Олімпіаді трансперсони Лорел Габбард (важка атлетика).

Також “претензії” були до британця Тома Дейлі (стрибки у воду) через його відкриту гомосексуальність.

Аби познущатися з представників ЛГБТК+, ведучий програми “Час покаже” Анатолій Кузічев з’явився у студії у жіночій перуці. Так він намагався пародіювати Габбард. Трансперсон він назвав “психопатами”.

Під час програми від 26 липня депутат Держдуми Росії Олексій Журавльов назвав згаданих спортсменів “мерзотою” та подібними словами.

“Ми дуже жорстко проти цих збочень і вульгарностей… Ми проти цієї мерзоти”, – сказав політик, використавши нецензурне російське слово, аби описати геїв.

Порушення були зафіксовані також з боку ведучої шоу “60 хвилин” пропагандистки Ольги Скабєєвої. Вона висловила думку, що ЄС покарав Угорщину та Польщу, відкликавши фінансування, оскільки саме в цих двох країнах “більшість проти гомосексуалізму”.

Нагадаємо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) змінив свою позицію щодо світлин спортсменів, які стають на коліно, публічно протестуючи проти расової дискримінації. Відтепер на офіційних акаунтах Ігор публікуватимуть такі фото.