Міжнародний олімпійський комітет розкритикував рішення України не допустити своїх спортсменів до відбіркових змагань на Олімпіаду-2024 у Парижі через участь росіян.

Про це сповіщає пресслужба МОК.

Нагадаємо, керівництво МОК (Міжнародного олімпійського комітету) дозволило росіянам виступати на змаганнях. Там вважають, що не варто “позбавляти права брати участь у змаганнях лише через паспорт”. У відповідь на це резидент України Володимир Зеленський закликав главу МОК відвідати Бахмут на Донеччині, аби переконатися “що нейтральності не існує”.

За словами міністра Кабміну Олега Немчінова, уряд планує заборонити українським спортсменам брати участь у змаганнях, де будуть виступати росіяни чи білоруси.

“Якщо така обіцянка буде виконана, це лише зашкодить спільноті українських спортсменів і ніяк не вплине на хід війни РФ проти України”, – пояснюється в заяві.

Згідно зі словами Немчінова, протокольне рішення ухвалили за пропозицією міністра спорту і президента Національного олімпійського комітету України (НОК) Вадима Гутцайта.

“Зважаючи на той факт, що у світі занадто багато воєн і криз, ми всеодно бачили, що майже на всіх Іграх спортсмени змагаються один з одним, не дивлячись на те, що їхні країни перебувають у стані збройного конфлікту, “, – додається в заяві МОК.

Варто зауважити, що міністр спорту Румунії Едуард Новак повідомив, що його країна підтримує повне виключення російських та білоруських спортсменів з Олімпійських ігор 2024 року. Він виступив за підтримку та допомогу українським спортсменам

Також міська голова Парижа Анн Ідальго змінила свою позицію щодо участі росіян в Олімпіаді-2024. На її думку, РФ потрібно заборонити участь у змаганнях, допоки “триває війна в Україні”.