Міжнародний олімпійський комітет (МОК) розпочав офіційне розслідування справи білоруської легкоатлетки Христини Тимановської, яку намагалися проти її волі вивезти з Токіо через критику керівництва збірної.

Про це повідомляє агентство DPA з посиланням на представника МОК Марка Адамса.

В рамках розслідування МОК має намір встановити всі факти ситуації, що склалася. Заслухають всіх причетних й вирішать, яких заходів необхідно вжити.

За словами Адамса, МОК хоче отримати письмові пояснення від білоруського олімпійського комітету. Дата завершення розслідування наразі невідома.

“Нам потрібно докопатися до суті. Скільки часу це займе – я не знаю”, – заявив він.

МОК також звернувся до олімпійського комітету Польщі, щоб обговорити, як підтримувати спортсменку в майбутньому.

Тимановська мала виступити на Олімпіаді на дистанціях 100 і 200 м. Однак через відсутність необхідної кількості допінг-проб від участі в естафеті 4х400 м відсторонили двох білоруських легкоатлеток. Тоді керівництво нацзбірної вирішило залучити до естафети Тимановську. Дівчина розкритикувала це рішення у соцмережах.

Білоруська збірна вирішила силою повернути Тимановську до Мінська. Її силою відвезли в аеропорт і планували посадити на літак.

За даними агентства Reuters, Тимановська звернулася з проханням про захист до поліції Токіо, яка прибула в аеропорт, щоб спортсменку силою не змусили сісти в літак. Дівчина також попросила МОК про допомогу.

В інтерв’ю виданню “Трибуна.by” Тимановська висловила побоювання, що в Білорусі її можуть посадити до в’язниці.