Міжнародний олімпійський комітет (МОК) відкинув критику з боку України стосовно допуску російських спортсменів до змагань, зокрема Олімпійських ігор–2024 в Парижі.

Про це повідомило Reuters.

“МОК найрішучішим чином відкидає ці та інші наклепницькі заяви. Вони не можуть бути основою для будь-якого конструктивного обговорення”, – йдеться у заяві МОК.

В організації зазначили, що потенційно росіянам можуть надати можливість пройти кваліфікацію на Олімпійські ігри 2024 року.

Раніше глава МОК Томас Бах сказав, що “окремі спортсмени не повинні зазнавати дискримінації, навіть якщо країни перебувають у стані конфлікту”.

Своєю чергою, президент Володимир Зеленський пропонував йому відвідати Бахмут і побачити, що під час війни нейтральності не існує.

До думки Зеленського долучилася прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас. Вона назвала рішення Томаса Баха “політично і морально” неправильним. Вона наголосила, що спорт є інструментом російської пропагандистської машини.