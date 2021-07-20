Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Зокрема, члени комітету вирішили додати до девізу слово “разом”. Новий девіз звучить так “Швидше, вище, сильніше – разом” (Faster, Higher, Stronger – Together).

Додати нове слово запропонував глава МОК Томас Бах, наголосивши на необхідності солідарності у важкі часи, такі як пандемія COVID-19.

“Ми повинні адаптувати девіз до сучасних часів. Спільні зусилля приносять більш швидкі і кращі результати, ніж робота поодинці. Це важлива віха в нашому розвитку, яка є чітким сигналом. Ми хочемо зробити особливий акцент на солідарності”, – зазначив Бах.

Початковий девіз, який на латині звучить так “Citius, Altius, Fortius”, був прийнятий засновником сучасних Ігор П’єром де Кубертеном в 19 столітті.