Сьогодні, 31 січня, в більшості областей України вночі очікуються мокрий сніг та дощ. Днем — переважно без опадів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, 31 січня в південних і східних областях дощ, в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській областях вночі очікується сніг. Вдень в Україні, крім північного сходу, без істотних опадів. Температура вночі та вдень – 1-6 ° морозу.

У східних областях, а також у Дніпропетровській області, Приазов’ї та Криму – 0-5 ° тепла. На дорогах більшості областей ожеледь. Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 7-12 м / с.

У Києві вночі помірний сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледь. Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 7-12 м / с, місцями пориви 15-20 м / с. Температура вночі та вдень 2-4 ° морозу.