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Мокрий сніг, дощ, ожеледь: прогноз погоди на 24 листопада

За прогнозами синоптиків у четвер, 24 листопада, у більшості українських областей пройдуть опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

Четвер, 24 листопада 2022, 07:17
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні у всіх областях окрім східних та південно-східних йтимуть дощі. Вранці на заході та півночі мокрий сніг і дощ, на дорогах ожеледиця, місцями налипання мокрого снігу.

Вітер східний з переходом у західних областях на північно-західний 7-12 м/с.

Температура повітря вдень від 0 до +5 градусів, а на півдні від +8 до +13 градусів, у Криму до +17.

У Києві сьогодні вранці мокрий сніг, яки вдень зміниться дощем. вітер східний 7-12 м/с. Вдень стовпчики термометрів покажуть+2…+4 градуси.

Фото: facebook.com/UkrHMC/

Теги: дощ, мокрий сніг, ожеледиця, погода в Україні, погода на сьогодні, погода, прогноз погоди, Укргідрометцентр

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