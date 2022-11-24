Мокрий сніг, дощ, ожеледь: прогноз погоди на 24 листопада

За прогнозами синоптиків у четвер, 24 листопада, у більшості українських областей пройдуть опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні у всіх областях окрім східних та південно-східних йтимуть дощі. Вранці на заході та півночі мокрий сніг і дощ, на дорогах ожеледиця, місцями налипання мокрого снігу.

Вітер східний з переходом у західних областях на північно-західний 7-12 м/с.

Температура повітря вдень від 0 до +5 градусів, а на півдні від +8 до +13 градусів, у Криму до +17.

У Києві сьогодні вранці мокрий сніг, яки вдень зміниться дощем. вітер східний 7-12 м/с. Вдень стовпчики термометрів покажуть+2…+4 градуси.