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Мокрий сніг, дощ, ожеледиця: прогноз погоди на 8 грудня

За даними синоптиків у четвер, 8 грудня, у низці українських регіонів очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

Четвер, 8 грудня 2022, 07:17
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні на півдні, сході та більшості центральних областей мокрий сніг і дощ, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. У решті областей вдень опадів не очікується.

На дорогах західних, північних та центральних областей місцями ожеледиця, у південно-західній частині подекуди туман.

Вітер південний та південно-східний 7-12 м/с.

Температура вдень коливатиметься від -2 до +3 градусів. Трохи тепліше на півдні – +3…8, а в Криму до +13 градусів.

У Києві сьогодні вдень без опадів, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно південний 7-12 м/с. Температура повітря вдень близько 0 градусів.

Фото: facebook.com/UkrHMC/

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