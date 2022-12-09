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Мокрий сніг, дощ, туман та ожеледиця: прогноз погоди на 9 грудня

За даними синоптиків у п'ятницю, 9 грудня, в Україні пройдуть опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Також майже по всій території України туман, а на дорогах - ожеледиця.

П’ятниця, 9 грудня 2022, 07:18
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні на півдні України пройдуть дощі, у решті областей – мокрий сніг та дощ. У центральних та північно-східних областях помірні опади.

В Україні, окрім сходу, туман; вночі та вранці місцями, крім півдня, ожеледь, на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер переважно південно-східний 5-10 м/с, у східних областях до 14 м/с.

Вдень у більшості областей температура повітря коливатиметься від 0 до +5 градусів, а на півдні – від +4 до +9 градусів. найтепліше буде у Криму, де повітря прогріється до +12 градусів.

У Києві сьогодні вдень незначні опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Вітер південно-східний 5-10 м/с. Вночі та вранці місцями ожеледь, на дорогах подекуди ожеледиця. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 0 до +2 градусів.

Синоптики також попередили, що майже у всіх областях – окрім сходу – сьогодні туман, видимість 200-500 м. Оголошено I (жовтий) рівень небезпечності.

Фото: facebook.com/UkrHMC/

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