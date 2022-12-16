Мокрий сніг, пориви вітру та до +12 градусів: прогноз погоди на 16 грудня

За даними синоптиків у п'ятницю, 16 грудня, низку областей України накриють опади у вигляді мокрого снігу та дощу.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні вдень на заході та півночі випаде помірний мокрий сніг. На Закарпатті очікуються опади у вигляді сильного дощу. Також у центральній частині України невеликі дощі, на решті території – без істотних опадів.

Вночі та вранці в Україні, крім північно-західної частини, туман, у східних областях ожеледь; на дорогах, крім південної частини, місцями ожеледиця.

Вітер переважно південно-східний 7-12 м/с, вдень у більшості областей місцями пориви 15-20 м/с.

Вдень температура повітря коливатиметься від +1 до +6 градусів, а у Криму, на Закарпатті та на узбережжі морів – від +7 до +12 градусів.

У Києві сьогодні вдень випадуть мокрий сніг та дощ. Вночі та вранці місцями туман, на дорогах ожеледиця. Вітер переважно південно-східний 7-12 м/с, вдень окремі пориви 15-20 м/с.

Температура повітря у столиці коливатиметься від +1 до +3 градусів.