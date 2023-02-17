Мокрий сніг та дощ накриють Україну: прогноз погоди на 17 лютого

Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Сьогодні вдень в Україні невеликий мокрий сніг, в західних областях мокрий сніг та дощ.
Вітер південно-східний з переходом на західний 5-10 м/с.
У Карпатах, на сході та північному сході країни на дорогах подекуди ожеледиця.
У більшості областей вдень стовпчики термометрів покажуть від +1 до +6 градусів. Найпрохолодніше буде на сході – від 0 до -5. Водночас найтепліше на півдні, а також Львівській та Волинській областях, де повітря прогріється до +3…+8 градусів. На Одещині температура повітря підніметься до +11 градусів.
У Києві сьогодні невеликий мокрий сніг. Вітер західний 5-10 м/с. Вдень у столиці від +2 до +4 градусів.
- 1 січня 2023 року в Києві вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала +10,3°C. Це на 4,4°C вище рекордного значення температури для цього дня 2021 року.