Мокрий сніг та дощ накриють Україну: прогноз погоди на 17 лютого

За даними синоптиків у п'ятницю, 17 лютого, в Україні очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні вдень в Україні невеликий мокрий сніг, в західних областях мокрий сніг та дощ.

Вітер південно-східний з переходом на західний 5-10 м/с.

У Карпатах, на сході та північному сході країни на дорогах подекуди ожеледиця.

У більшості областей вдень стовпчики термометрів покажуть від +1 до +6 градусів. Найпрохолодніше буде на сході – від 0 до -5. Водночас найтепліше на півдні, а також Львівській та Волинській областях, де повітря прогріється до +3…+8 градусів. На Одещині температура повітря підніметься до +11 градусів.

У Києві сьогодні невеликий мокрий сніг. Вітер західний 5-10 м/с. Вдень у столиці від +2 до +4 градусів.