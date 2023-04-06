Мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 6 квітня

За даними синоптиків у четвер, 6 квітня, вся Україна опиниться у полоні опадів у вигляді дощу та мокрого снігу.

Про це повідомляє Укргідрометцентр

Сьогодні на заході помірні опади у вигляді мокрого снігу, на Івано-Франківщині та Хмельниччині – значні опади. На дорогах подекуди ожеледиця. У решті областей – невеликий дощ.

На заході вітер переважно північний 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. В інших областях вітер переважно південно-східний 7-12 м/с.

Температура повітря на заході коливатиметься від +1 до +6 градусів, у Карпатах близько 0 градусів. У решті областей стовпчики термометрів покажуть від +9 до +13 градусів, а у східних областях – до +16.

У Києві сьогодні вдень невеликий дощ. Вітер південно-східний 7-12 м/с. Вдень у столиці від +9 до +11 градусів.