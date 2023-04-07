російсько-українська війна
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06 квітня

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Мокрий сніг та дощі: прогноз погоди на 7 квітня

За даними синоптиків у пятницю, 7 квітня, значна частина України опиниться у полоні опадів.

П’ятниця, 7 квітня 2023, 07:16
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні у північно-східних та східних областях – помірні дощі. На Закарпатті та Прикарпатті – мокрий сніг. Невеликий дощ місцями випаде у Київській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. На решті території – без істотних опадів.

Вітер переважно південно-східний 5-10 м/с.

Температура повітря у східних та північно-східних областях коливатиметься від +12 до +17 градусів. На Закарпатті та Прикарпатті від 0 до +5 градусів. У решті регіонів – +6…+11 градусів.

У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ. Вітер південно-східний 5-10 м/с. Вдень у столиці від +9 до +11 градусів.

Фото: facebook.com/UkrHMC

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