Мокрий сніг та дощі: прогноз погоди на 7 квітня

Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Сьогодні у північно-східних та східних областях – помірні дощі. На Закарпатті та Прикарпатті – мокрий сніг. Невеликий дощ місцями випаде у Київській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. На решті території – без істотних опадів.
Вітер переважно південно-східний 5-10 м/с.
Температура повітря у східних та північно-східних областях коливатиметься від +12 до +17 градусів. На Закарпатті та Прикарпатті від 0 до +5 градусів. У решті регіонів – +6…+11 градусів.
У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ. Вітер південно-східний 5-10 м/с. Вдень у столиці від +9 до +11 градусів.
- За даними синоптиків, цьогоріч у квітні температура повітря буде вищою за норму на декілька градусів.