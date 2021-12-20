20 грудня у більшості регіонів України очікується невеликий сніг, на південному сході невеликий сніг з дощем, у південних областях без істотних опадів, в Карпатах сніжитиме. На дорогах ожеледиця.

Про це повідомляють в Укргідрометцентрі.

Синоптики попереджають, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Температура повітря протягом доби від 1° тепла до 4° морозу, у південній частині вночі близько 0°, вдень 0-5° тепла, у Карпатах вночі та вдень 4-9° морозу.

Вітер переважно північно-західний 5-10 м/с.