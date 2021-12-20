Про це повідомляють в Укргідрометцентрі.
Синоптики попереджають, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.
Температура повітря протягом доби від 1° тепла до 4° морозу, у південній частині вночі близько 0°, вдень 0-5° тепла, у Карпатах вночі та вдень 4-9° морозу.
Вітер переважно північно-західний 5-10 м/с.
- Нагадаємо, у більшості областей України у неділю, 19 грудня, очікувався сніг та мокрий сніг, на заході та півночі країни з дощем, на дорогах ожеледиця.