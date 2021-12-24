Сьогодні, 24 грудня в Україну прийде потепління, місцями вдень до +4, але ніч все ж буде морозною. Мокрим снігом накриє всю країну, на заході – з дощем, синоптики попереджають про шквальний вітер, на дорогах ожеледиця.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних областях вдень температура повітря становитиме +1 +4, вночі -5 -9 градусів. На півночі країни стовпчики термометра коливатимуться від -4 до +2, вночі -10 -14.

У східних областях синоптики обіцяють вдень -2 -5, а вночі вдарять морози до -16 -18. На півдні країни температура повітря вдень становитиме 0 +2 градуси, а вночі -7 -12.



У центральних областях очікується від -1 до +1 вдень, а вночі -9 -13 градусів.

Сьогодні в столиці вночі без опадів, а вдень йтиме мокрий сніг. Стовпчики термометра вдень покажуть 0 -2 градуси, а вночі -10 -12.

Нагадаємо, погода в Україні 23 грудня була сонячною та морозною. Температура повітря вдень переважно становитиме -7…-9°С, уночі – -12…-14°С.