Мокрий сніг та ожеледиця: якою буде погода 4 лютого

Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях температура вдень максимально опуститься до -4°C. Вночі будуть морози до -9°C.
У східних областях йтиме сніг, денна температура коливатиметься від -2°C до +1°C.
У центральних регіонах опади не прогнозуються. У Вінницькій області температура вдень становитиме від -3°C до -1°C; в інших підніметься до 0°C.
На півдні переважно без опадів, лише на Кримському півострові і вдень, і вночі прогнозується мокрий сніг, температура до +1°C.
Також синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах країні, крім півдня.
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