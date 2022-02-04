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Мокрий сніг та ожеледиця: якою буде погода 4 лютого

Сьогодні  на заході країни нічна температура коливатиметься від -5°C до -3°C, а денна підніметься до +2°C. Майже у всіх регіонах йтиме мокрий сніг. Найхолодніше 4 лютого буде на півночі.

П’ятниця, 4 лютого 2022, 07:18
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях температура вдень максимально опуститься до -4°C. Вночі будуть морози до -9°C.

Фото Укргідрометцентру

У східних областях йтиме сніг, денна температура коливатиметься від -2°C до +1°C.

У центральних регіонах опади не прогнозуються. У Вінницькій області температура вдень становитиме від -3°C до -1°C; в інших підніметься до 0°C.

На півдні переважно без опадів, лише на Кримському півострові і вдень, і вночі прогнозується мокрий сніг, температура до +1°C.

Також синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах країні, крім півдня.

Теги: мороз, погода в Україні, прогноз, Укргідрометцентр

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