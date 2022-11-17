Мокрий сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 17 листопада

За даними синоптиків у четвер, 17 листопада, частину України накриють опади у вигляді мокрого снігу.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Згідно з прогнозами сьогодні у західних, північних та місцями у центральних областях – мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу. На дорогах – ожеледиця.

У решті областей пройдуть дощ, на півдні – сильні дощі.

Вітер північно-східний, в південно-східній частині південно-західний 7-12 м/с.

Вдень стовпчики термометрів покажуть від +5 до +10 градусів, на Закарпатті та у Криму – +10…+15 градусів. На півночі та більшості західних областях денна температура становитиме від +2 до -3 градусів.

У Києві сьогодні мокрий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний 7-12 м/с. Температура у столиці протягом доби – близько 0 градусів.