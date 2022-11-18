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Мокрий сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 18 листопада

За прогнозами синоптиків у п'ятницю, 18 листопада, у більшості областей України очікуються опади у вигляді мокрого снігу.

П’ятниця, 18 листопада 2022, 07:16
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні вдень у західних областях очікуються помірні снігові опади. У решті областей – невеликий мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу. На Закарпатті та на півдні – переважно дощі.

На дорогах ожеледиця.

Вітер північно-західний 5-10 м/с.

Температура повітря на півдні та на Закарпатті коливатиметься від +3 до +8 градусів, у Криму вдень – +9…+14 градусів, у решті областей від 0 до -5 градусів.

У Києві сьогодні невеликий сніг. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 0 до -2 градусів.

Фото: meteo.gov.ua

Теги: 18 листопада, дощі, мокрий сніг, ожеледиця, погода в Україні, погода на сьогодні, погода, прогноз погоди, сніг, Укргідрометцентр

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