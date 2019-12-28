Напередодні Нового року, 28 і 29 грудня, по всій території країни очікуються мокрий сніг, сніг з дощем, ожеледь.

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко.

Вона охарактеризувала погоду на вихідні, як “какабека”.

“Раптом хто забув, що таке синоптична какабека, достатньо пройтися зараз вулицею. Особливо в тих українських областях, де мокрий сніг, чи дощ із снігом, чи мряка, чи щось січе, чи сіється – одним словом, какабека. Ну, не скажеш інакше”, – написала вона.

У суботу, 28 грудня, опади прогнозуються по всій території країни. Мокрий сніг буде навіть в південних областях.

Інтенсивний мокрий сніг буде в західних регіонах, а також в Центрі – у Вінницькій і Житомирській областях.

В “Укргідрометцентрі” зазначили, що протягом доби 28 грудня, а також вночі 29 грудня, в західних областях, на Вінниччині та Житомирщині – помірний сніг. На Прикарпатті – значний сніг з висотою покрову 10 – 15 см, а в Карпатах – до 20 – 30 см.

Також синоптики попередили, що погіршення погодних умов може призвести до ускладнень в русі транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.