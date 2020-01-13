Про це повідомляє Reality TV World.

Дія серіалу відбуватиметься через рік після подій оригінального фільму 1991 року. Головною героїнею шоу стане агент ФБР Кларисса Старлінг, яку в оригінальній стрічці зіграла Джоді Фостер, а в сіквелі 2001 року “Ганнібал” – Джуліанна Мур. В основу сюжету обох фільмів лягли романи Томаса Харріса про відносини Старлінг і серійного вбивці Ганнібала Лектера.

“Хоробрість і складність характеру Кларисси завжди були очевидні, але її особиста історія залишалася таємницею. Сьогодні нам потрібна саме ця історія: її боротьба, гнучкість, перемога. Зараз і завжди – її час”, – говорять автори серіалу.

Хто зіграє в новому фільмі, поки невідомо.

За мотивами книг про Ганнібала Лектера також зняті фільми “Ганнібал: Сходження” (2007), “Червоний дракон” (2002) і серіал “Ганнібал” (2013-2015).