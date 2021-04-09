Молдавський політик, лідер політсили "Наша партія" Ренато Усатий звинуватив керівництво України в організації викрадення з Молдови українського судді Миколи Чауса.

Про це політик із посиланням на свої джерела повідомив у відеозверненні на своїй сторінці в Facebook. Заяву також наводять телеканал ProTV і молдавський Telegram-канал INDEX.

Усатий нагадав, що раніше Україна направляла Молдові запит про екстрадицію Чауса, але цей процес не міг розпочатися, поки молдавський суд не винесе рішення, що судді відмовлено в політичному притулку в Молдові.

Наприкінці квітня мало бути рішення суду, а далі повинен був розпочатися процес екстрадиції.

“Чаус опинився б в Україні не пізніше червня місяця”, – стверджує Усатий.

За його словами, екстрене викрадення Чауса було організовано, щоб змістити фокус уваги з фільму-розслідування Bellingcat про зрив спецоперації із затримання бойовиків ПВК “Вагнера”.

Усатий стверджує, що президент України Володимир Зеленський “провів розбір”, “хто злив РФ інформацію” по “вагнерівцям”, звільнив “багатьох людей з СБУ і в Головному управлінні розвідки Міноборони”.

“І тут вони з’ясовують, що Андрій Єрмак є тим, хто злив цю операцію. Звільнені співробітники були обурені тим, що, на їхню думку, одна з офіційних осіб, Андрій Єрмак, злив цю операцію росіянам”, – заявив молдавський політик.

“Чому поспішили викрасти Чауса? 15 березня цього року Bellingcat повинен був вийти з фільмом-розслідуванням, в якому повинна бути представлена фактура того, що адміністрація президента Зеленського брала участь у зливі в сторону Росії… Деякі українські силовики по команді Зеленського почали зв’язуватися зі спецслужбами різних країн світу, кажучи: “Хлопці, можна це якось зупинити?”. Ті кажуть: “Демократія, не можна”. Максимум, чого вони домоглися, – Зеленський і його оточення – це перенести на квітень розслідування Bellingcat, типу вони теж повинні висловити там свою позицію”, – додав Усатий.

За його твердженням, до організації операції по Чаусу причетне “чинне керівництво України”. “Я зараз конкретно кажу про президента Зеленського і українські спецслужби”, – уточнив політик.

На думку Усатого, розслідування по “вагнерівцям” “просто може знищити залишки рейтингу президента Зеленського”.

“Тому таку подію потрібно терміново чимось перебивати. Дуже швидко було прийнято рішення (щодо викрадення Чауса, – ред.)… Чому група, яка фізично брала участь у викраденні Чауса, заїхала в Молдову 24 березня? Вони поспішали, у них не було часу”, – заявив політик.

Усатий відзначив, що в операції з викрадення безпосередньо брали участь офіцери Головного управління розвідки Міністерства оборони України та співробітники Служби безпеки.

“Вони приїжджають до Молдови, отримують команду терміново евакуювати Чауса. В операції брали участь офіцери Головного управління розвідки Міністерства оборони, брала участь СБУ. Співучасниками мимоволі стали наші чайники зі Служби інформації і безпеки Молдови”, – заявив політик.

За інформацією Усатого, три місяці тому спецслужби України “почали офіційно співпрацювати з молдавським СІБ на тему Чауса”.

“Українці направили масу запитів у молдавський СІБ, провели якісь зустрічі. Була маса телефонних переговорів між спецслужбами України і Молдови”, – розповів він.

Усатий стверджує, що Служба інформації і безпеки Молдови дозволила організувати прослушку Чауса, “встановити наружку” і передавала інші дані (про місце проживання і так далі). У підсумку “в української сторонибула вся необхідна інформація для його викрадення”.

При цьому Усатий наполягає, що молдавські спецслужби не розуміли справжню мету таких запитів української сторони і не брали участі у викраденні Чауса.

Політик також стверджує, що до операції по судді “були залучені деякі, назвемо їх, спортсмени, представники кримінальних угруповань, які також контролювалися українськими спецслужбами”.

“Немає претензій до виконавців, тому що офіцери українських спецслужб виконували команду свого керівництва. Вони були на роботі, вони були у відрядженні. Евакуювали об’єкт, який батьківщина наказала повернути додому максимально швидко будь-якими шляхами”, – заявив Усатий.

Політик також звинуватив президента Молдови Майю Санду в бездіяльності. На думку Усатого, вона повинна була відкликати посла Молдови з Україною та ініціювати вручення ноти протесту українському послу.

“Майя Санду… ні слова не говорить про керівництво України. Ви сьогодні зобов’язані після того, як було встановлено, що це були офіцери українських спецслужб, відкликати посла Республіки Молдова в Україні. Потрібно викликати посла України в Молдові і вручити йому ноту протесту. Ось так повинен робити лідер держави… Але сьогодні покривати керівництво України в організації викрадення Чауса – це ви вже стаєте співучасником”, – наголосив Усатий.

За його даними, Чаус “продовжує наразі знаходитися під контролем Головного управління розвідки Міноборони (України, – ред.)”.

“Як тільки вийде Bellingcat зі зрадою батьківщині, повірте мені: в цей момент покажуть Чауса… Але я сумніваюся, що викриття Чауса зможуть перебити документальне розслідування Bellingcat. Зеленський говорив Порошенко, що він буде його вироком. Але Bellingcat може стати вироком для Зеленського”, – вважає Усатий.

Він додав, що українська сторона повинна відкрито перепросити перед Молдовою за цей інцидент.

Варто зазначити, що раніше розслідувачі RISE Moldova та “Слідство.Інфо” також повідомили, що, за їхніми даними, група українців, яких молдовські правоохоронці перевіряють на причетність до викрадення судді Миколи Чауса, пов’язані з українськими спецслужбами та силовиками. Журналісти отримали від джерел у молдовських правоохоронних органах фото закордонних паспортів десяти українців, які фігурують у справі про викрадення.

За даними журналіста Юрія Бутусова, викраденням Чауса займалися працівники ГУР Міноборони України. Однак цю операцію не узгодили з Молдовою, хоча ця країна вважається дружньою, а її спецслужби могли б посприяти успішній реалізації планів українських служб. До того ж в Молдові 22 квітня мав засідати Верховний суд за поданням екссудді політичного притулку, і шансів виграти процес щодо екстрадиції в Чауса не було.

За даними Бутусова, метою операції є спроба якимось чином встановити причетність до вивезення Чауса за кордон ексначальника ГУР Міноборони Василем Бурбою, поки не вийшов фільм Bellingcat про зрив спецоперації із затримання “вагнерівців”. Раніше Бурба дав свідчення по операції з “вагнерівцями”, й тепер на Банковій шукають на нього компромат.

Хто такий Чаус і що відомо про його викрадення?

Микола Чаус — екссуддя Дніпровського райсуду Києва, відомий тим, що ухвалював рішення проти Автомайдану і підлягав люстрації, але люстрований не був.

9 серпня 2016 року детективи НАБУ зловили Миколу Чауса на хабарі в $150 тисяч. На місці передачі хабаря вилучили скляну банку, куди суддя сховав гроші. Суддю не затримали, оскільки, згідно з Конституцією, у нього був суддівський імунітет.

Вища рада правосуддя 28 листопада 2017 року звільнила Миколу Чауса з посади судді Дніпровського районного суду Києва. У жовтні того ж року Інтерпол оголосив Чауса в розшук.

Відтоді він знаходився в Молдові. 11 липня президент України Володимир Зеленський попросив уряд Молдови посприяти екстрадиції Миколи Чауса.

3 квітня адвокат Чауса Юліан Балан розповів, що його клієнта в Кишиневі викрала група невідомих озброєних чоловіків. На це відреагувала президентка Молдови Мая Санду. Також було опубліковано відео, на якому, як передбачається, зафіксовано момент викрадення.

Згодом ЗМІ Молдови із посиланням на Telegram-канал “Індекс”, що наближений до молдавських соціалістів, заявили, що Чауса вивезли до України на авто Toyota RAV 4, яке, як заявлено, належить посольству України.

Потім той самий канал повідомив, що нібито за кермом Toyota RAV 4 знаходився військовий аташе посольства Сергій Сметанюк, мандат якого закінчується 9 квітня.

Після наближення автівки до кордону, припускають журналісти, двоє осіб перетнули кордон з Україною пішки через пункт пропуску Отач (Атаки).