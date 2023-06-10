Молдова передасть Україні допомогу на суму 4,2 млн леїв (близько 215 тисяч доларів) для подолання екологічних і гуманітарних наслідків підриву російськими загарбниками Каховської ГЕС.

Джерело: Newsmaker.

Це рішення ухвалила Національна комісія надзвичайних ситуацій Молдови.

До партії гуманітарної допомоги увійдуть водонасосні станції, надувні човни, харчові продукти та обладнання, необхідні для полегшення наслідків затоплення.

Обладнання нададуть із резервів Генерального інспекторату надзвичайних ситуацій та Агентства матеріальних резервів.

Зазначимо, що низка країн також оголосили про надання допомоги Україні для подолання наслідків підриву Каховської ГЕС.

Зокрема, Японія планує надати гуманітарну допомогу в розмірі 5 млн доларів українцям, які постраждали через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС.

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда повідомив, що уряд Японії готує пакет гуманітарної допомоги для України з урахуванням переліку першочергових потреб, переданого українською стороною.

Фуміо Кішіда зазначив, що Японія планує оперативно надати через міжнародні організації екстрену гуманітарну допомогу в розмірі 5 млн доларів українцям, які постраждали через затоплення внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС.

Крім того, уряд Бельгії надасть Україні аварійні генератори для ліквідації наслідків підтоплення через підрив російськими окупантами дамби Каховської ГЕС.

Такої домовленості досягли міністр енергетики України Герман Галущенко та міністерка енергетики Бельгії Тіна Ван дер Стратен на полях засідання ради міністрів країн Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР – OECD).

Тіна Ван дер Стратен висловила підтримку Україні та співчуття українському народові з приводу трагедії, яка сталася внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС.

Також міністерка зазначила, що найближчим часом бельгійський уряд ухвалить рішення про перерозподіл коштів для надання допомоги Україні у зв’язку з підривом Каховської ГЕС та спричиненою ним повінню.