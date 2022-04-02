У міністерстві закордонних справ Молдови зазначили, що "не володіють інформацією" стосовно мобілізації російських так званих "миротворчих" військ у Придністров’ї.

Про це повідомляє пресслужба МЗС Молдови.

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що український Генштаб фіксує певні “демонстративні дії” з боку раніше не залучених підрозділів ЗС РФ для ймовірних провокацій на окупованих територіях Молдови. Втім, Кишинів заперечив.

“На цей момент інформації, яка б підтверджувала мобілізацію військ у Придністровському регіоні, немає. Влада продовжить моніторинг та обмін інформацією з нашими партнерами, щоб забезпечити безпеку наших громадян”, – заявили у МЗС Молдови.