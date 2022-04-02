Про це повідомляє пресслужба МЗС Молдови.
Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що український Генштаб фіксує певні “демонстративні дії” з боку раніше не залучених підрозділів ЗС РФ для ймовірних провокацій на окупованих територіях Молдови. Втім, Кишинів заперечив.
“На цей момент інформації, яка б підтверджувала мобілізацію військ у Придністровському регіоні, немає. Влада продовжить моніторинг та обмін інформацією з нашими партнерами, щоб забезпечити безпеку наших громадян”, – заявили у МЗС Молдови.
- Нагадаємо, мер Одеси Геннадій Труханов вважає, що російські окупаційні війська можуть спробувати оточити Одесу двома угрупованнями військ: із Вознесенська та з Придністров’я. Після цього можлива висадка морського десанту.
- Раніше, 28 лютого, пункти пропуску на кордонах з Російською Федерацією та Республікою Білорусь, а також на придністровському сегменті українсько-молдовського кордону будуть закритими.