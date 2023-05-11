Міністр сільського господарства Республіки Молдова Володимир Боля повідомив, що країна поки що не вводитиме обмеження на імпорт зернових та олійних культур з України.

Про це пише Newsmaker.

За словами міністра, запровадження обмежень на імпорт нічого не вирішило б. “Це не призвело б ані до підвищення відпускних цін для молдавських фермерів, ні до зниження собівартості. Це рішення дало б нульові результати. Навпаки, Україна ввела б обмеження на ввезення молдавської продукції, і тоді багато чого було б втрачено”, — заявив Боля.

Також він додав, що обсяги імпорту сільськогосподарської продукції з України є незначними. Загалом було імпортовано близько 177 тонн пшениці та 4 тис. тонн насіння соняшника.

Елеватори в Молдові дають змогу зберігати близько трьох мільйонів тонн продукції, тому молдавські фермери мають місце для збереження зерна. Водночас, як запевнив Боля, міністерство буде уважно стежити за імпортом, щоб вчасно вжити заходів підтримки молдавських аграріїв.

Разом з цим Володимир Боля прокоментував можливу заборону транзиту зерна з України через Молдову, відзначивши, що такий захід не розглядається владою Кишинева. Згідно з його словами, навпаки — завдяки транзиту “Залізниця Молдови” змогла реабілітуватися, підприємство виплатило зарплати і навіть підвищило їх.

“Ми зацікавлені у розвитку залізничного транспорту. Це набагато вигідніше, ніж автомобільний транспорт”, — наголосив міністр.

Нагадаємо, що 5 травня Володимир Боля розповів про “намір міністерства тимчасово застосувати заходи, які запровадили деякі країни ЄС щодо імпорту зернових та олійних культур з України”.

Раніше Асоціація фермерів Молдови закликала міністерство сільського господарства та продовольчої промисловості країни тимчасово обмежити імпорт української сільгосппродукції. На думку молдовських фермерів, тимчасове обмеження імпорту української продукції, запроваджене у деяких країнах ЄС, призведе до зростання обсягів цієї продукції у Молдові.

Зазначимо, що Європейська комісія змогла домовитися з Болгарією, Угорщиною, Польщею, Румунією та Словаччиною щодо імпорту української агропродовольчої продукції.

“Я радий оголосити, що ми досягли політичного рішення щодо імпорту української агропродукції до ЄС. Ми домовилися з Україною та п’ятьма її сусідніми країнами-членами ЄС, як врегулювати ситуацію”, – заявив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

Єврокомісія запропонувала “виняткові захисні заходи”. Йдеться про заборону на імпорт чотирьох видів продукції: пшениці, кукурудзи, ріпака, насіння соняшника.

Водночас у переліку відсутня соняшникова олія.

Також Євросоюз виділить пакет у розмірі 100 мільйонів євро для постраждалих фермерів у 5 країнах-членах. В обмін на це держави скасують односторонні заходи щодо заборони на імпорт української продукції: “Ми врахували занепокоєння як фермерів сусідніх країн ЄС, так і України”, – додав Домбровскіс.