Про це повідомляє молдавське видання Newsmaker.

Уточнюється, що пом’якшувати карантин в Молдові планують з 27 квітня.

“З 27 квітня відновлять роботу всі точки роздрібної торгівлі, незалежно від категорії, за винятком ринків і торгових центрів. Якщо це спеціалізований, окремий магазин, торгівля дозволена, але в разі суворого дотриамння санітарних норм”, – заявив прем’єр-міністр Молдови Іон Кику.

За словами голови уряду, громадянам Молдови також буде дозволено гуляти в парку групами не більше трьох осіб.

На даний момент в Молдові офіційно підтверджено 3110 випадків зараження COVID-19. При цьому 84 людини в країні померли від коронавірусу.