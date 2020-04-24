Про це повідомляє молдавське видання Newsmaker.
Уточнюється, що пом’якшувати карантин в Молдові планують з 27 квітня.
“З 27 квітня відновлять роботу всі точки роздрібної торгівлі, незалежно від категорії, за винятком ринків і торгових центрів. Якщо це спеціалізований, окремий магазин, торгівля дозволена, але в разі суворого дотриамння санітарних норм”, – заявив прем’єр-міністр Молдови Іон Кику.
За словами голови уряду, громадянам Молдови також буде дозволено гуляти в парку групами не більше трьох осіб.
На даний момент в Молдові офіційно підтверджено 3110 випадків зараження COVID-19. При цьому 84 людини в країні померли від коронавірусу.
- 21 квітня стало відомо, що влада Австрії мають намір ще більше послабити карантинні обмеження, введені через пандемію коронавірусу. Так, з 15 травня в країні хочуть відкрити для відвідування ресторани та церкви.
- Влада Польщі анонсували поетапний вихід з карантину з 19 квітня. “Масочний режим” для громадян почав діяти 16 квітня.
- У Словаччині пом’якшують карантинні обмеження. Вже з середи, 22 квітня, в державі відкриють всі магазини та установи, площа яких становить менше 300 метрів квадратних. Також будуть відкриті ресторани і бари з роботою на винос.